பரபரத்த பிடிஆர் ட்வீட்! பணக்காரி.. கொடும் துன்பங்களை அனுபவித்த "தேவதை".. ஆமா யார் இந்த சிண்ட்ரெல்லா?

சென்னை: மதுரை பழைய விமான நிலையத்தின் சிண்ட்ரெல்லா தனது ஒற்றைச் செருப்பை என் அலுவலகத்தில் பெற்று செல்லலாம் என அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ட்வீட் போட்ட நிலையில் யார் அந்த சிண்ட்ரெல்லா, எதற்காக அமைச்சர் அந்த பெயரை பயன்படுத்தியுள்ளார் என்பது குறித்து பொதுமக்கள் அதிகம் தேடி வருகிறார்கள்.

மதுரை விமான நிலையத்திற்கு வந்த அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனின் காரை பாஜகவினர் நேற்றைய தினம் வழிமறித்தனர். அப்போது பெண் நிர்வாகி ஒருவர் செருப்பை கார் மீது வீசினார். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பாஜகவினர் செருப்பு வீசியதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகிறார்கள். பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையே தனது கட்சியினரை கண்டித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் இதுகுறித்து பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூறுகையில், நேற்று நடந்த சம்பவம் குறித்து நான் பிறகு தான் கூறுவேன். ஆனால் இப்போதைக்கு, பாதுகாக்கப்பட்ட இடத்தில் தனது நிர்வாகிகளுடன் சில 100 மீட்டர் வரை நுழைந்த மதுரை பழைய விமான நிலைய முணையத்தின் சிண்ட்ரெல்லாவின் ஒற்றை செருப்பு அவருக்கு வேண்டுமானால் திரும்ப பெற்று கொள்ளலாம்.

