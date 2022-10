"டேஞ்ச்சரா" போகுதே.. எடப்பாடிக்கு வேற வழியே இல்லையா.. சைக்கிள் கேப்பில் எகிறியடிக்கும் பாஜக.. பலே

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தென்மண்டலத்தில் தமிழக பாஜக வாக்கு வங்கியை பலப்படுத்த முனைந்துவிட்டது.. இதற்கும், அதிமுகவில் நிலவும் பலவீனங்களே காரணங்களாக அமைந்துவருவதாக கூறப்படுகிறது.

சில நாட்களுக்கு முன்பிருந்தே, தேவர் ஜெயந்தி நிகழ்வையொட்டி, பசும்பொன்னுக்கு அஞ்சலி செலுத்த எடப்பாடி பழனிசாமி வருவாரா? அப்படி வந்தால், ஓபிஎஸ் - சசிகலா இணைந்து வருவார்களா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழ ஆரம்பித்தது.

இந்த சமயத்தில் சம்பந்தமேயில்லாமல், பிரதமர் மோடி பசும்பொன் வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை கிளப்பிவிட்டது.. மோடி பசும்பொன் வருவது உண்மையா? பசும்பொன்னை நோக்கி வருவதால், இது ஓபிஎஸ்ஸுக்கான ஆதரவாக எடுத்து கொள்வதா? என்பன போன்ற கேள்விகளும் தமிழக அரசியலில் சுழன்றடித்தது..

யப்பா இன்னொரு அண்ணாமலையா.. தமிழக பாஜக தாங்காது.. ஆளுநர் மீது முரசொலி பாய்ச்சல்

English summary

Do you know why BJP Annamalai went to Pasumpon and What is Edappadi going to do?