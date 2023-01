சில்லு சில்லா செதறுதே.. 'ரூட்’ எடுக்கும் பாஜக! தாமரையை மலர வைக்க ‘பக்கா’ ஸ்கெட்ச்.. 2 பேர் ஓகேவாம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் மீண்டும் பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுள்ளது. அதிமுக கூட்டணியில் இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடப்போவது யார்? இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்குமா? என்ற கேள்விகள் தாறுமாறாக எழுந்துள்ள நிலையில் 'சைஸாக' பாஜக வேறொரு ரூட்டைப் பிடிப்பதாகத் தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன.

அதிமுக ஈபிஎஸ் அணி சார்பில் இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டால் இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்குமா அல்லது சுயேட்சை சின்னத்தில் தான் வேட்பாளர் நிறுத்தப்படுவாரா என்ற விவாதங்கள் கிளம்பியுள்ளன.

இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை என்பதால், தாமரை சின்னத்தில் வேட்பாளரை களமிறக்கும் முயற்சிகளை பாஜக தொடங்கி இருப்பதாகவும் தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

இடைத்தேர்தலுக்கு வேட்பு மனு தொடங்கும் நாள் நெருங்க நெருங்க, அரசியல் களத்தில் அனல் வீசப்போவது இப்போதே உறுதியாகியுள்ளது.

இடைத்தேர்தலில் களமிறங்கும் ஓபிஎஸ் அணி? மா.செக்கள் கூட்டத்திற்கு 'திடீர்’ அழைப்பு.. பரபர பிளான்! ஓஹோ!

English summary

With the announcement of the Erode East constituency by-election, Tamil Nadu's political arena is once again in a frenzy. Who will contest this by-election in AIADMK alliance? Will admk get the double leaf symbol? While the questions have been raised, information is being leaked that the BJP is taking a different route to plant 'Lotus' symbol.