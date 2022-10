க்ளைமாக்ஸுக்கு வந்த பாஜக.. எடப்பாடிக்கு சைஸா "காட்டிய" மெசேஜ்.. பெரிய தலை போட்ட ஸ்கெட்ச்.. போச்சா

Chennai

சென்னை: 2 விதமான மறைமுக நெருக்கடிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி மீது பாஜக மேலிடம் எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.. இதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பணிவாரா? வழக்கம்போல் அசராமல் நிற்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது..!!

ஒன்றுபட்ட அதிமுகவை விரும்பும் பாஜக மேலிடம், கடந்த சில மாதங்களாகவே, உட்கட்சி விவகாரங்களில் தலையிடாம இருந்தது.. கடந்த சில நாட்களாகத்தான், எடப்பாடி & ஓபிஎஸ் இரு தரப்பையும் இணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், அதற்காக மறைமுக அழுத்தம் தரப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பாஜக தலையிட துவங்கியதாக தகவல்கள் கசிந்ததுமே, ஓபிஎஸ் டெல்லிக்கு செல்கிறார் என்றும், பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா இருவரையும் சந்தித்து பேச போவதாகவும், வைத்தியலிங்கம் கூறியிருந்தார்.

ஈபிஎஸ் அணியில் இருந்து வெளியேறும் 'முக்கிய’ தலை? எடப்பாடி மீது பயங்கர அப்செட்.. அதிமுகவில் சலசலப்பு!

English summary

Does Edapadi Palanisamy have indirect pressures and What are the next steps of BJP and OPS