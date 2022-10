எடப்பாடிக்கு ‘கிலி’.. ஸ்டாலின் போட்ட ரகசிய கணக்குகள்.. ‘சீக்ரெட்’ ஆலோசனை.. பிளஸ் யாருக்கு?

Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக அருணா ஜெகதீசன் கமிட்டி சமர்ப்பித்துள்ள ரிப்போர்ட்டை வைத்து முதல்வர் ஸ்டாலின் பல்வேறு பாசிட்டிவ் - நெகட்டிவ் கணக்குகளைப் போட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு சட்ட ரீதியான தண்டனை உறுதி என முதல்வர் ஸ்டாலின் சட்டசபையிலேயே தெரிவித்த நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.

அடுத்ததாக, தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு பொறுப்பான அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியை விசாரணை வளையத்திற்குள் கொண்டு வருவது பற்றியும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த விவகாரத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக முதல்வர் ஸ்டாலின் சில அரசியல் கணக்குகளைப் போட்டிருப்பதாகவும், அதன்படியே அடுத்தடுத்த மூவ்கள் நடக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Chief Minister Stalin considering bringing Edappadi Palaniswami, who was responsible for the Thoothukudi firing incident, into the ring of inquiry as per Aruna Jagatheesan Committee report. MK Stalin has considering various positive and negative calculations in this matter.