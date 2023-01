‘டெல்டா’ குடைசாயுதே.. ஓபிஎஸ் ஈபிஎஸ் இல்லாத நேரம்.. ‘டிஸ்கஸ்’ செய்த எதிரெதிர் அணி மாஜிக்கள்! சம்பவமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சட்டப்பேரவையில் நேற்று ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் பங்கேற்காத நிலையில், ஓபிஎஸ் அணியின் வைத்திலிங்கம், ஈபிஎஸ் அணியின் விஜயபாஸ்கர் ஆகிய இருவரும் அருகருகே அமர்ந்து நீண்ட நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தது அதிமுக வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வைத்திலிங்கத்தை தங்கள் அணிக்கு கொண்டு வர எடப்பாடி தரப்பு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், இந்த நிகழ்வு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் விரைவில் தீர்ப்பளிக்க உள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் அணிகளைச் சேர்ந்த 2 முக்கிய நிர்வாகிகள் சட்டசபையில் ஒன்றாகப் பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.

கடந்த ஜூன் மாதம் தொடங்கிய அதிமுக மோதலைத் தொடர்ந்து, இரு தரப்பினரும், மாற்று அணியினரை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசி வருகின்றனர். இந்நிலையில், விஜயபாஸ்கர் - வைத்திலிங்கம் உரையாடல் கவனம் பெற்றுள்ளது.

English summary

While OPS and EPS did not participate in Assembly session yesterday, Vaithilingam of OPS team and Vijayabaskar of EPS team sat side by side and talked for a long time. This incident has created a stir while Edappadi side is said to have been making efforts to bring Vaithilingam into their team.