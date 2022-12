வீட்டு பிரசவங்கள் தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் நல்லதா? தீயதா? டேட்டாவுடன் டாக்டர் பரூக் விளக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: மரபுவழி வீட்டுப் பிரவசங்கள் தாய் சேய் நலனுக்கு நல்லதா? தீயதா? என்பது குறித்து டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா தனது சமூகவலைதள பக்கத்தில் விளக்கியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: மரபுவழி வீட்டுப் பிரவசங்கள் தாய் சேய் நலனுக்கு நல்லதா? தீயதா? சட்டீஸ்கர் மாநில பாஸ்தார் வாழ் பழங்குடி சமூகங்கள் வழி பார்வை. வீட்டிலேயே மருத்துவ உதவி மற்றும் கண்காணிப்பு ஏதுமின்றி நடக்கும் பிரசவங்கள் - மரபு வழி பிரசவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்தியாவிலும் சரி தமிழ்நாட்டிலும் சரி 1970 களுக்கு முன்பு வரை - மருத்துவச்சி / தாதிகள் பிரசவம் பார்க்க வீட்டிலேயே பிரசவங்கள் நடந்து வந்தன.

அப்போது தற்போது உள்ள அளவு வளர்ச்சி அடைந்த மருத்துவ கட்டமைப்பு இல்லை, மருத்துவர்கள் இல்லை, சிசேரியன் இல்லை. 1970 களில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சம் குழந்தை பிறப்புக்கு 1650 முதல் 1750 தாய்மார்கள் இறந்து வந்தனர் என்கிறது செய்யப்பட்ட ஆய்வு. இப்போது 2017 -2019 தமிழ்நாட்டில் 99.9% பிரசவங்கள் மருத்துவமனைகளில் மருத்துவ கண்காணிப்பில் நடக்கின்றன. இப்போது தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சம் குழந்தை பிறப்புக்கு 58 தாய்மார்கள் மட்டுமே இறக்கின்றனர்.

கேரளாவில் காய்ச்சலுக்கு மருத்துவமனை வந்த சிறுமிக்கு பாத்ரூமில் பிரசவ வலி.. ஆண் குழந்தை பிறப்பு

English summary

Sivagangai Hospital Dr Farook Abdulla says about deliveries in home without going to hospital is good or not adviseable?