உச்சநீதிமன்றம் செம்ம குட்டு- 7 தமிழரை விடுவிக்க உடனே கையெழுத்து போடுங்க- ஆளுருக்கு ராமதாஸ் அட்வைஸ்

சென்னை: உச்சநீதிமன்றத்தின் கடும் கண்டனத்துக்கு உள்ளாகிவிட்ட நிலையில் இனியும் தாமதிக்காமல் ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் 7 தமிழரை உடனே விடுதலை செய்யும் கோப்பில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கையெழுத்திட வேண்டும் என்று பா.ம.க. நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் தம்மை விடுதலை செய்யக் கோரி பேரறிவாளன் உச்சநீதிமன்றம் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இம்மனுவை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி நாகேஷ்வர ராவ் தலைமையிலான பெஞ்ச் விசாரித்து வருகிறது. இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது, பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 தமிழரை விடுதலை செய்ய முடிவு செய்த தமிழக அமைச்சரவை தீர்மானத்தை ஆளுநர் கிடப்பில் போட்டதற்கு உச்சநீதிமன்றம் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்தது.

PMK Founder Dr Ramadoss has urged that the Tamilnadu Governor should accept to release the Seven Tamils in the Rajiv assassination case.