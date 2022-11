மிஸ்டர் கவர்னர்!திமுக அரசுக்கு போட்டியாக அரசாங்கம் நடத்துறீங்களா? ஆன்லைன் சூதாட்டம்- சீறிய கி.வீரமணி

உறுதிமொழிக்கு விரோதம்

மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மக்களாட்சியின் அமைச்சரவை, சட்டமன்றத்தில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் விவாதித்து நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்ட மசோதாக்களை இப்படி ஒப்புதல் அளிக்காமலோ, திருப்பி அனுப்பாமலோ எதிர் வினையை ஆளுநர் ஆற்றுவது அரசமைப்புச் சட்டப்படி (இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் கூறு 159இன்படி) அவர் எடுத்த உறுதிமொழிக்கு விரோதமான போக்கு அல்லவா? ஆளுநர் திரு.ஆர்.என்.ரவி அவர்கள் எடுத்த உறுதிமொழியில் அரசமைப்புச் சட்டக் கடமைகளைச் செய்வேன் என்ற வரிகளைத் தாண்டி - சிறப்பான முக்கிய வாசகம் இடம் பெற்றுள்ளது - என்ன தெரியுமா? ''I will devote myself to the service and well being of the people of the state'' ''மாநில மக்களின் நல்வாழ்வுக்கும், தொண்டுக்கும் என்னை நான் ஒப்படைத்துக் கொள்வேன்." போட்டி அரசாங்கம் நடத்துகிறாரா ஆளுநர்?