டிஎஸ்பி லிங்கத் திருமாறன் சஸ்பெண்ட்.. ஏற்கனவே 4+3.. அருணா ஜெகதீசன் ரிப்போர்ட்டை தொடர்ந்து அதிரடி!

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பான அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய அறிக்கை எதிரொலியாக டிஎஸ்பி லிங்கத் திருமாறன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பாக அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தின் விசாரணை அறிக்கை சட்டசபையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்டது.

அதில் அப்போதைய தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர், காவல்துறை கண்காணிப்பாளர், சரக டிஐஜி உள்ளிட்ட 17 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

அதன் அடிப்படையில் அப்போதைய டிஎஸ்பி லிங்கத் திருமாறனை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். ஏற்கனவே 4 போலீசார், 3 வட்டாட்சியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு.. அறிக்கை கிடைத்ததும் அதிரடி.. 4 போலீசார், 3 வட்டாட்சியர்கள் சஸ்பெண்ட்

English summary

DSP Linga Thirumaran has been suspended in response to Aruna Jagatheesan commission report related to Thoothukudi gun shoot incident. 4 policemen and 3 officials have already been suspended.