ஆஹா.. மொத்தமா கிளம்பிட்டாங்களே! பொங்கலுக்கு கிளம்பிய சென்னை வாசிகள்! மூச்சு முட்ட திணறும் தாம்பரம்!

சென்னை : தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையில் இருந்து பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தொடர் விடுமுறை என்பதால் சொந்த ஊருக்கு சென்று பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக தென் மாவட்டங்களுக்கு சென்னை வாசிகள் கூட்டம் கூட்டமாக கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் படையெடுத்து வருவதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது இதற்கான ஏற்பாடுகளும் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. கழனி வாழ் உழவர் பெருமக்கள் மண்ணுக்கும், மாக்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்க தயாராகி வருகின்றனர்.

பொங்கல் பொருட்களை வாங்க தமிழகத்தின் சென்னை தி.நகர் தொடங்கி கன்னியாகுமரி கல்குளம் வரை தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் தடைவீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இதனால் பொங்கல் களைகட்டியுள்ளது.

There is a heavy traffic jam as residents of Tamil Nadu from Chennai, the capital of Tamil Nadu, are flocking to their home town to celebrate the Pongal festival.