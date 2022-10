ஜனநாயக படுகொலை..ஸ்டாலினுடன் பேசிய ஓபிஎஸ்.. அதிமுக முடக்க சதித்திட்டம்.. குற்றம் சாட்டும் இபிஎஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவை முடக்க திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சதித்திட்டம் தீட்டுவதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அரை மணி நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்ததாகவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இடையே ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் பூதாகரமானது. ஓபிஎஸ் கட்சியை விட்டு நீக்கப்படுவதாக அறிவித்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. சட்டசபை எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக ஆர்.பி. உதயகுமார் நியமிக்கப்படுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார். இதுதொடர்பாக சபாநாயகர் அப்பாவுக்கு கடிதம் அளிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து சட்டசபையில் நேற்று கேள்வி எழுப்பப்பட்ட நிலையில், எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் பதவி அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவி இல்லை என சபாநாயகர் அறிவித்தார். அதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து அமளியில் ஈடுபட்ட அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அவைக் காவலர்களால் வெளியேற்றப்பட்டனர்.

கைதானார் எடப்பாடி பழனிசாமி.. தடையை மீறி அதிமுக போராட்டம்.. போலீசாருடன் எம்எல்ஏக்கள் தள்ளுமுள்ளு

English summary

Edappadi Palanisami has accused DMK chief Stalin of plotting to freeze the AIADMK. Edappadi Palanisamy also said that O. Panneer Selvam was talking to Chief Minister Stalin for half an hour in the assembly.