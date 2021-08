திமுக அரசின் நிர்வாகத் திறமை இன்மையால் மத்திய அரசு நிதி கை நழுவுகிறதா? எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்திற்கு வரவேண்டிய மத்திய அரசு நிதி திமுக அரசின் நிர்வாகத் திறமை இன்மையால் கை நழுவுகிறதா? என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வருமான எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியள்ளதாவது :

"உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோர்'' என்ற முதுமொழியை நிதர்சனப்படுத்தும் பணியை பல ஆண்டுகளாகச் செய்துவந்த தமிழ் நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம், தற்போதைய சந்தர்ப்பவாத தி.மு.க. வேதனைக்குரியதாக உள்ளது. ஆட்சியில் செயலிழந்துபோய் நிற்பது வேதனைக்குரியது.

Is the central government funding due to the Tamil Nadu Consumer Goods Corporation slipping away due to the lack of management skills of the DMK government? That has been questioned by Edappadi Palanisamy.