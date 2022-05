ரவுடிகள் டூர் போற மாதிரி சுத்துறாங்க! எல்லா துறைகளிலும் லஞ்சம்! ஓராண்டு ஆட்சியை விமர்சித்த எடப்பாடி

Chennai

சென்னை : திமுக ஆட்சிக்கு வந்து கடந்த ஓராண்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்துவிட்டது எனவும், ஊழல் இல்லாத துறை இல்லை, அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் நடக்கிறது என அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், தமிழக எதிர்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

சென்னையில் காவல்நிலையத்தில் இளைஞர் இளைஞர் விக்னேஷ் மரணம் அடைந்த நிலையில், அவரது உடலில் காயங்கள் இருப்பதாகவும், போலீசார் அடித்து துன்புறுத்தியதன் காரணமாகவே விக்னேஷ் உயிரிழந்தார் என்றும் புகார் எழுந்தது.

இளைஞர் விக்னேஷின் மரணத்துக்கு பல தரப்பிலிருந்து நீதி கேட்டு வரும் நிலையில், தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்கட்சியான அதிமுக இவ்வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றம் வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகிறது. இன்று நடைபெற்ற சட்டசபை கூட்டத்திலும் இவ்விவகாரன் எதிரொலித்தது.

சட்டசபையில் இதுகுறித்து பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விக்னேஷ் உடலில் 13 இடங்களில் காயங்கள் இருந்தது, பிரேத பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது. எனவே இந்த வழக்கை சிபிஐயிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என கூறிய நிலையில் அதிமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

AIADMK co-ordinator and Tamil Nadu opposition leader Edappadi Palanisamy has strongly accused the DMK of deteriorating law and order in the last one year, saying there was no sector without corruption and corruption in all sectors.