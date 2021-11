சசிகலாவின் நச் "அசைன்மெண்ட்".. 3 சீனியர்களுடன் ரூட்டை பிடித்த எடப்பாடி பழனிசாமி.. பரபரக்கும் களம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அகன்ற ஆலமரமாய் வேரூன்றி திகழும் கட்சியான அதிமுக, நாளை யாரிடம் செல்ல போகிறது? யார் அக்கட்சியை வழிநடத்த போகிறார்? லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களை அரவணைத்து கொண்டு செல்ல போவது யார்? என்ற பெருத்த கேள்வியும் எதிர்பார்ப்பும் தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது.

ஒருவழியாக குருபூஜை விழாவில் கலந்துகொள்ளாமல், அதேசமயம், சசிகலா, ஓபிஎஸ் மூலம் ஏற்படவிருந்த தர்மசங்கடத்தை சாதுர்யமாக தவிர்த்துவிட்டார் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

இதே குருபூஜை விழாவில் தன்னுடைய அரசியல் மறுபிரவேசத்தை அழுத்தமாக பதிவு செய்துவிட்டு, தென்மண்டல அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு பெருத்த பலத்தை தந்துவிட்டு சென்றுள்ளார் சசிகலா.

தென் மாவட்டங்களில் தேவர் சமூகத்தினர் அதிகம் இருப்பதால், சசிகலாவுடன் இணைந்து கட்சியை செழுமைப்படுத்தி, பலப்படுத்தி அடுத்த இன்னிங்ஸை தொடர பிள்ளையார் சுழியை போட்டுள்ளார் ஓபிஎஸ்.

என்னதான் நினைக்கிறார் சசிகலா?.. க்ரீன் சிக்னல் காட்டிவிட்டதா டெல்லி மேலிடம்.. கொங்கிற்கு குறி!

English summary

Edappadi Palanisamy is trying to capture power and what VK Sasikala will do the next