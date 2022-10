எடப்பாடி கவலை எல்லாம் இதுதானாம்.. அது மட்டும் நடந்தா.. ‘ஈபிஎஸ் மூவ்’ - போட்டு உடைக்கும் ஆதரவாளர்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக சின்னம் முடக்கப்படும் என்ற பேச்சைப் பற்றி எல்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டையே செய்யவில்லை என்றும், அவரது கவலை எல்லாம் வேறு ஒன்றைப் பற்றித்தான் என்றும் சொல்கிறார்கள் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

சிவசேனா சின்னம் தொடர்பான வழக்கில், தேர்தல் ஆணையம் எடுத்த நடவடிக்கை எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறது. ஆனாலும், ஈபிஎஸ் அதுபற்றி பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ளவில்லையாம்.

இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கப்பட்டாலும், நமக்கு பாதிப்பு வராது, தேர்தலில் பலத்தை நிரூபித்து விடலாம் என ஆதரவாளர்களிடம் கூறி வருகிறாராம்.

அதேநேரம், மற்றொரு விஷயத்தில் பாஜக ஆதரவு இல்லை என்றால் சிக்கல் ஏற்படும் என்ற பயமும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஓ மைகாட்.. சாந்தியை பார்த்தீங்களா.. 52 வயசாகுது.. குன்றத்தூர் டூ தி.நகர்.. போலீஸே ஆடிப்போயிட்டாங்களே

English summary

His supporters say that Edappadi Palaniswami is not bothered about the talk of freezing AIADMK symbol and his concern is about what will the supporters decide if they know that OPS has BJP support.