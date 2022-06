ஓபிஎஸ் அங்க போனா அவருக்குத்தான் லாஸ்.. “அகிலேஷ் பாணி கைமேல இருக்கு”.. எடப்பாடி போடும் 'பலே' கணக்கு!

Chennai

சென்னை : இரட்டை இலை சின்னம் நமக்குத்தான் கிடைக்கும், அகிலேஷ் யாதவ் பாணியில் தேர்தல் ஆணையத்தில் சின்னத்தை பெற்று விடலாம் என எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நம்பிக்கையோடு இருக்கிறதாம்.

அதிமுகவில் எழுந்துள்ள மோதலைத் தொடர்ந்து, ஓ.பன்னீர்செல்வம், தேர்தல் ஆணையத்தை அணுகி, கட்சியையும், சின்னத்தையும் கைப்பற்ற முயல்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இன்று அவசர ஆலோசனை மேற்கொண்ட எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பி.எஸ் தரப்பின் ஒவ்வொரு நகர்வு குறித்தும் விவாதித்து, அதற்கு எதிரான நடவடிக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுக, இரட்டை இலை- ஈபிஎஸ் கோஷ்டியின் ஒற்றை நம்பிக்கையே அந்த உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புதான்!

