வேலுமணி எடுத்துக் கொடுத்த மெயின் ‘அஸ்திரம்’.. ஈபிஎஸ் டீம் மாஜிக்கள் ஹேப்பி அண்ணாச்சி! அதே விஷயம்!?

சென்னை : எஸ்.பி.வேலுமணி மீதான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதை முக்கிய அஸ்திரமாக கையில் எடுத்துக் களமாடத் தொடங்கி இருக்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி டீம்.

திமுக அரசு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலர் மீதும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. மாஜிக்கள் பலரது வீடுகளில் ரெய்டுகளும் நடத்தப்பட்டன.

அடுத்தகட்டமாக குற்றப் பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்படாத நிலையில், ஆதாரம் இல்லாமல் திமுக அரசு வழக்கு பதிவு செய்ததா என்ற கேள்விகளும் தொடர்ச்சியாக எழுந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் தான், எஸ்பி வேலுமணி வழக்கில் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு, வேலுமணி மட்டுமல்லாமல், ஈபிஎஸ் அணி மாஜிக்கள் அனைவருக்கும் மைலேஜ் ஏற்றுவதாக அமைந்துள்ளது.

பாயின்ட்! எல்லா அமைச்சர்களும் இதே ரூட்ல போகலாமே.. வேலுமணி கேஸ் தவறான முன்னுதாரணம்.. கேசிபி ஒரே போடு!

English summary

Edappadi Palaniswami team is take that the tender malpractice case against SP Velumani has been canceled as its main weapon. The order of the court in SP Velumani case is gives cheer that not only Velumani, but all the ex- ministers of the EPS team.