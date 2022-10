ஏக்நாத் ஷிண்டே..திமுக ‘பி’ டீம் தான் ஓபிஎஸ்..எல்லாமே சதி! சட்டசபை வாயிலில் குமுறிய எடப்பாடி பழனிசாமி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் விவகாரம் தொடர்பாக அதிமுக எடப்பாடி தரப்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவையில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நிலையில், சபாநாயகர் அரசியல் ரீதியாக செயல்படுவதாகவும் எங்களது கருத்துக்களை நியாயமாக தெரிவித்தும் சபாநாயகர் எங்களுக்கு முறையான பதில் கூறவில்லை என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடுமையாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

எடப்பாடி தரப்பு எம்எல்ஏக்களுக்கு ஒரு நாள் தடை! கருணாநிதிக்கு இடம் தராதவர்கள் நீங்க.. அப்பாவு குட்டு

தமிழக சட்டசபை கூட்டத் தொடர் இரண்டாவது நாளாக இன்று கூடிய போது எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் விவகாரம் தொடர்பாக அதிமுக உறுப்பினர்கள் அமலியில் ஈடுபட்டதோடு கடுமையாக தங்களது எதிர்ப்புகளை பதிவு செய்தனர்.

இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மானம், தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணை ஆணையங்களின் அறிக்கையை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு பேசலாம் என சபாநாயகர் அப்பாவு கூறியதை ஏற்காமல் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் தொடர்ந்து ரகளையில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

While AIADMK Edappadi legislators were expelled from the House regarding the issue of the Vice President of the Opposition, Edappadi Palanichamy has strongly accused the Speaker of acting politically and not giving us a proper reply despite expressing our views fairly.