எல்லோரும் சேந்து சதி பன்றாங்க! நாளை அதிமுக சார்பில் உண்ணாவிரதம்! பரபர அறிக்கை விட்ட எடப்பாடி & கோ!

சென்னை : தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அதிமுக உறுப்பினர்கள் வெளியேற்றப்பட்ட நிலையில், இது ஜனநாயக படுகொலை என்றும், இதனை கண்டித்து அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பில் நாளை ஒருநாள் அடையாள உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டசபை கூட்டத் தொடர் இரண்டாவது நாளாக இன்று கூடிய போது எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் விவகாரம் தொடர்பாக அதிமுக உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதோடு கடுமையாக தங்களது எதிர்ப்புகளை பதிவு செய்தனர்.

இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மானம், தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணை ஆணையங்களின் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு பேசலாம் என சபாநாயகர் அப்பாவு கூறியதை ஏற்காமல் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் தொடர்ந்து ரகளையில் ஈடுபட்டனர்.

அடுத்த அதிரடி.. நாளையே எடப்பாடி உண்ணாவிரதம்.. போலீஸ் கமிஷனரிடம் அனுமதி கோரி மனு

While Edappadi Palaniswami's AIADMK members have been expelled from the Tamil Nadu Legislative Assembly, it has been announced that a one-day symbolic hunger strike will be held tomorrow on behalf of AIADMK mlas to protest against this.