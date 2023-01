நல்ல சான்ஸ்..விட கூடாது! ராயப்பேட்டையில் பரபர மீட்டிங்! எம்எல்ஏக்களுக்கு இபிஎஸ் கொடுத்த அசைன்மெண்ட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மிகுந்த பரபரப்புகளுக்கும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் இடையே தமிழ்நாடு சட்டசபை இன்று கூடிய நிலையில் அவையில் அதிமுக உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என இடைக்கால பொதுச் செயலாளரான எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று நடந்த எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் முக்கிய உத்தரவினை பிறப்பித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்கு இடையே இன்று தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத் தொடர் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் உரையுடன் தொடங்கும் என சபாநாயகர் அப்பாவு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அறிவித்தார்.

ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் இன்று ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து வருகை தந்த ஆளுநருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு பிறகு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையை வாசிக்கத் தொடங்கினார்.

