’அக்டோபர் 17’ ஓபிஎஸ்க்கு அடுத்த ஷாக் கொடுக்க எடப்பாடி போடும் பக்கா ப்ளான்! களமிறங்கிய மாஜிக்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பை கிட்டத்தட்ட முற்றிலுமாக ஓரம் கட்டியுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி அடுத்ததாக அவருக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் விதமாக இன்னும் சில நாட்களுக்குள் அதிமுகவின் பொது செயலாளராக பதவி ஏற்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய மூத்த முன்னாள் அமைச்சர்களை களமிறக்கி உள்ளார்.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்று இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அடுத்ததாக சில மாதங்களில் தேர்தலை சந்தித்து கட்சியின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்பதற்கான தீவிரமான முன்னேற்பாடுகளை செய்து வருகிறார்.

அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்தலை விரைவில் நடத்துவார் என்கின்றனர் அவர் தரப்பு ஆதரவாளர்கள். கடந்த பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் முழுக்க முழுக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாகவே வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது

English summary

Edappadi Palaniswami, who has almost completely sidelined O. Panneerselvam's side from the AIADMK, is next to shock him by fielding senior ex-ministers to make arrangements for him to take over as the General Secretary of the AIADMK within a few days.