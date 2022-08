நம்மலும் போவோமா? தலையை குனியும் ‘இரட்டை இலை’! மீண்டும் ‘கூவத்தூர்’ பார்முலா? கையிலெடுக்கும் இபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு நிர்வாகிகள் மட்டுமல்லாது தற்போது எம்எல்ஏ ஒருவரும் தாவி இருப்பதால் கடும் அதிருப்தியில் இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு தற்போது இருக்கும் நிர்வாகிகளை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக நீதிமன்ற தீர்ப்பு வரும் வரை அவர்களை மீண்டும் ஒரு சொகுசு விடுதியில் தங்க வைக்க திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில் தற்போது நீதிமன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு மேல்முறையீடு செய்திருந்தாலும் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு நிர்வாகிகள் தாவுவது அதிகரித்து வருகிறது.

ஏற்கனவே திண்டுக்கல், சேலம்,ராமநாதபுரம், மதுரை, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து நிர்வாகிகள் பலரும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து வரும் நிலையில் எதிர்பாராத சம்பவம் ஒன்று நேற்று நடந்தது.

ஓபிஎஸ் சொன்ன சீக்ரெட்.. ஷாக் ஆன எடப்பாடி.. 'ஃபர்ஸ்ட் டைம்’ .. ஈபிஎஸ் தரப்பில் தொற்றிக்கொண்ட பயம்!

English summary

It has been reported that the current executives from the Edappadi Palanichami side are planning to keep the MLAs in a luxury hotel again until the court verdict ; எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு தற்போது இருக்கும் நிர்வாகிகள் எம்.எல்.ஏக்களை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக நீதிமன்ற தீர்ப்பு வரும் வரை அவர்களை மீண்டும் ஒரு சொகுசு விடுதியில் தங்க வைக்க திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.