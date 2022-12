’அம்மா மறைந்த நன்னாளில்’டெல்லிக்கு பறந்த எடப்பாடி! பச்சை சிக்னலாமே? இனி அதிமுக ‘ரிமோட்’ அவர் கையில்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக பல்வேறு விவகாரங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று தலைநகர் டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஆலோசனை கூட்டத்தில் அதிமுக பிரதிநிதியாக பங்கேற்றுகிறார். இதையடுத்து வருங்காலங்களில் அதிமுகவின் அதிகாரம் முழுவதும் அவர் கைக்கே வரும் என உற்சாகமாக இருக்கின்றனர் அவர் தரப்பு நிர்வாகிகள்.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தில் விவகாரம் விசாரணைக்கு வந்தாலும் ஓபிஎஸ்-க்கு ஆதரவாகவே முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என டெல்லி தலைமை உறுதி அளித்துள்ளதாகவும், தனக்கு ஆதரவாக பாஜக தலைமை இருப்பதால் ஓபிஎஸ் மற்றும் அவர் தரப்பு ஆதரவாளர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தில் இருந்தனர்

இந்த நிலையில் தான் தற்போது பாஜக தலைமை கொடுத்த திடீர் திருப்பத்தால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு உற்சாகமடைந்துள்ளது. ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு கடுமையாக அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளது. ஜி 20 மாநாடு தொடர்பாக பிரதமர் மோடி தலைமையிலான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் நடைபெற வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.

English summary

Edappadi Palaniswami is participating in a consultative meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi today in the capital Delhi as a representative of the AIADMK. After this, the administrators of AIADMK are excited that he will get all the power in his hands in the future.