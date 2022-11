உங்க வேலைய மட்டும் பாருங்க! பாஜகவுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் இபிஎஸ் டீம்! அப்போ அதுதான் நடக்கும் போலயே?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : டிடிவி தினகரன், சசிகலா, ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோரை அதிமுகவில் இணைக்க வேண்டுமென பாஜக விரும்புவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், அதிமுகவில் என்ன நடக்க வேண்டுமென்பதை பாஜக முடிவு செய்யக் கூடாது, அது பாஜகவின் வேலையும் அல்ல என எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நிர்வாகிகள் சமூக வலைதளங்களில் கொந்தளிக்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் அமித்ஷாவை தனியாக சந்தித்து பேசியது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பை அச்சத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. இதனால் பாஜக மீதான அதிருப்தியை முன்னாள் சீனியர் அமைச்சர்கள் மூலம் வெளிப்படுத்தி வருகிறது எடப்பாடி தரப்பு.

தற்போது பத்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் கேட்பதாக கூறப்படும் நிலையில் தொடர்ந்து பாஜக தலைமை தனக்கு எதிராக செயல்படுகிறதோ என நினைக்கிறார் எடப்பாடி. இதன் காரணமாகத்தான் செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட சீனியர்கள் பாஜக தரப்பை மறைமுகமாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

While there are reports that BJP wants to join TTV Dhinakaran, Sasikala, O Panneerselvam etc. in AIADMK, Edappadi Palaniswami's party executives have started uproar on social media saying that BJP should not decide what should happen in AIADMK and it is not BJP's job.