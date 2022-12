5 பேர் குறி.. அதிமுகவில் இன்னொரு பிளவு! டெல்லி போடும் ‘ஷிண்டே’ கணக்கு.. எடப்பாடிக்கு 'ரெட்’ அலெர்ட்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி அணியிலேயே ஒரு பிளவை ஏற்படுத்த பாஜக தலைமை திட்டம் தீட்டி வருகிறது என பகீர் கிளப்புகிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள். திமுகவில் ஒரு ஏக்நாத் ஷிண்டேவை உருவாக்குகிறார்களோ இல்லையோ, அதிமுகவில் அதற்கான வேலைகளில் டெல்லி ஈடுபட்டு வருகிறது என்கிறார்கள்.

எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் 5 பேரை குறிவைத்து பாஜக காய்களை நகர்த்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. அதில் ஒரு முன்னாள் அமைச்சரை தங்கள் வழிக்குக் கொண்டுவர பாஜக முயல்வது வெளிப்படையாகவே தெரிவதாக பேச்சுகள் நிலவி வருகின்றன.

2024 தேர்தலை குறிவைத்து மட்டுமல்லாமல், நீண்டகால நோக்கிலும், அதிமுக தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதையே பாஜக தலைமை விரும்புகிறது. அதையொட்டி மாஜிக்கள் மூலம் சில நெருக்கடிகளை ஈபிஎஸ்ஸுக்கு கொடுக்கும் விதமாக காய்கள் நகர்த்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன என்கிறார்கள்.

English summary

Political watchers are making a fuss that BJP is planning to create a split in Edappadi Palaniswami's team. It is said that the BJP is moving by targeting 5 former ministers who are in Edappadi Palaniswami's faction.