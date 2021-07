மின்சாரக் கட்டணம் .. மக்களின் கோபக் கனலுக்கு இந்த அரசு ஆளாகும்.. எச்சரிக்கும் தங்கமணி

Chennai

சென்னை : மாதம் ஒரு முறை மின்சாரம் கணக்கெடுக்கப்படும் என்ற தேர்தல் வாக்குறுதியை இந்த அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும். ஆகஸ்ட் மாதம் முதல், மாதந்தோறும் மீட்டர் ரீடிங் எடுக்கும் வகையில் மின்சார வாரியத்துக்கு இந்த அரசு உடனடியாக உத்தரவிட வேண்டும் என மின்சாரத்துறையின் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக, முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது : "தேர்தல் நேரத்தில் ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு, தற்போதைய திமுக ஆட்சியாளர்கள், நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசினார்கள்.

தேர்தலின் போது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அள்ளி வீசிய 500-க்கும் மேற்பட்ட வாக்குறுதிகளில் முதன்மையானது, வீடுகளுக்கான மின் பயன்பாட்டுக் கணக்கெடுப்பை இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறையில் இருந்து, மாதம் ஒரு முறையாக மாற்றி அமைக்கப்படும் என்பது.

This government must fulfill its election promise that electricity will be surveyed once a month. Former Electricity Minister Thangamani has urged the government to immediately order the Electricity Board to take monthly meter readings from August.