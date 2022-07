சிறுமி கருமுட்டை விற்பனை..அறிக்கையில் அதிர்ச்சி.. 4 மருத்துவமனைகள்,2 ஸ்கேன் சென்டர்களை மூட உத்தரவு

Chennai

சென்னை: ஈரோடு சிறுமியிடம் இருந்து முறைகேடான வகையில் கருமுட்டை எடுத்து விற்பனையில் ஈடுபட்ட 4 தனியார் மருத்துவமனைகளை மூட உத்தரவிட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார். இரண்டு ஸ்கேன் சென்டர்களையும் உடனடியாக மூடவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுமியின் கருமுட்டை விற்பனை தொடர்பாக சிறுமியின் தாயார் சுமையா, தாயாரின் இரண்டாவது கணவர் சையத் அலி, தரகர் மாலதி ஆகியோரை ஈரோடு தெற்கு காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.

தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தில் சிறுமியின் வயதை அதிகப்படுத்தி காட்டும் வகையில், போலியாக ஆதார் தயாரித்து கொடுத்த ஜான் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Minister M. Subramanian has said that he has ordered the closure of 4 private hospitals involved in the illegal sale of eggs from Erode girls. The two scan centers have also been ordered to close immediately.