நலத்திட்டங்கள் பெற குழந்தையாக இருந்தாலும் ஆதார் பதிவு கட்டாயம்.. தமிழக அரசு சொல்வது இதற்குத்தான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆதார் சட்டப்படி, அரசுத் திட்டப் பலன்களைப் பெறும் பயனாளிகள், ஆதார் எண்ணை வைத்திருக்கவேண்டும் அல்லது ஆதார் அங்கீகாரத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. திட்டப் பயனாளிகள் குழந்தைகளாக இருக்கும்பட்சத்தில், அவர்களும் ஆதார்எண் வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசின் அரசிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வருவாய், சமூக நலம், மின்சாரம் உள்ளிட்ட துறைகள் சார்பில் பல்வேறு நலத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. தமிழக அரசின் சலுகைகள், மானியங்கள், நலத் திட்டப் பயன்களைப் பெற ஆதார் எண் கட்டாயம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

மத்திய அரசின் திட்டங்களிலும், மாநில நிதியை இணைத்து வீட்டுவசதி, ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இதுதவிர, மத்திய அரசு நிறுத்தியுள்ள பல்வேறு திட்டங்களை, மாநில அரசு தனது சொந்த நிதியைப் பயன்படுத்தி செயல்படுத்தி வருகிறது.

இந்தியா மீது போர் தொடுக்க சீனா ரெடியாகிறது, மத்திய அரசு மறைக்கிறது.. உஷார்! ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கை

English summary

According to the Aadhaar Act, the Government of Tamil Nadu has announced that the beneficiaries of government scheme benefits must have Aadhaar number or be subject to Aadhaar authentication. It has been mentioned in the Tamil Nadu government gazette that if the scheme beneficiaries are children, they should also provide Aadhaar number.