வெற்றி பெற்றாலும் தோல்வி என்று அறிவிப்பார்கள்... எதையும் சட்டரீதியாக சந்திப்போம் - இபிஎஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அதிமுகவினர் வெற்றி பெற்றாலும் தோல்வியடைந்ததாக அறிவிக்க வாய்மொழியாக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார். அனைத்தையும் சட்டரீதியாக நாங்கள் சந்திக்கத் தயார் என்று தெரிவித்துள்ள அவர் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது கண்டனத்திற்கு உரியது என்றும் கூறியுள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் கடந்த 19ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடந்தது. இதில் பெரும் 60. 70 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. பதிவான வாக்குகள் அனைத்தும் ஜனவரி 22ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

பெரும்பாலும் தேர்தல் அமைதியாக நடந்து முடிந்தாலும் ஒரு சில இடங்களில் சிறு சிறு பூசல்கள் ஏற்பட்டதால் அந்த இடங்களுக்கு மறுவாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெறுகிறது. அதன் அடிப்படையில் சென்னையில் 7 வார்டுகள் உட்பட தமிழகத்தில் 5 வார்டுகளில் 7 வாக்குச்சாவடிகளில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

English summary

Edappadi Palanisamy has said that the AIADMK has been verbally ordered to declare defeat even though it has won the urban local government elections. He said that we are ready to meet everything legally and said that the case against former AIADMK minister Jayakumar is reprehensible.