எல்லாம் வதந்தி..நம்பாதீங்க..கைலாசத்திலிருந்து.. நித்யானந்தா பற்றி சிஷ்யைகள் பரபரப்பு

சென்னை: நித்யானந்தாவைப் பற்றி தினம் ஓரு செய்திகள் தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில் கைலாசத்தை விட்டு ஓடி விட மாட்டோம்...உறுதுணையாக இருப்போம். இதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை என்று அவரது சிஷ்யைகள் கூறியுள்ளனர்.

பெங்களூரு அருகே பிடதியில் ஆசிரமம் அமைத்து அமோகமாக வாழ்ந்து வந்தார் நித்யானந்தா. பெண் சீடர்களை மடத்திலேயே கட்டாயப்படுத்தி அடைத்து வைத்தல், பாலியல் பலாத்காரம் உள்ளிட்ட புகார்களுக்கு ஆளானார். காவல்துறையினரால் தேடப்பட்டு வந்த நித்யானந்தா கைலாசா எனும் தனித் தீவு நாட்டை வாங்கி அங்கே குடியேறிவிட்டதாக இணையதளத்தில் தோன்றி அறிவித்தார்.

அவரது பக்தர்களுக்கு அடிக்கடி இணையதளத்தில் தோன்றி உரையாற்றியும் வருகிறார். இந்த நிலையில் நித்யானந்தா இறந்துவிட்டதாக இணையதளங்களில் செய்தி பரவியது. இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து நித்யானந்தா தரப்பில் இருந்து சில பதிவுகள் வெளியாகி வருகின்றன.

என் உடலில் மத்தவங்க ரத்தம் கலக்க கூடாது.. திருவண்ணாமலைக்கு போகணும்.. அடம் பிடிக்கும் நித்யானந்தா?

Being a Hindu monk, I and my fellow monks, who were ordained directly by him, will continue to be involved and supportive in restoring this work. The disciples of Nityananda said that there was no alternative.Ma Tattvapriyananda and Ma Nithyanandhita share their views on the ongoing rumours about the SPH's health and the vision of KAILASA