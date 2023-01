Exclusive திமுகவில் பாஜக போல வீடியோ, ஹனி ட்ராப் கேம் இல்லை.. அண்ணாமலையின் ‘ஜோக்’ : பத்மபிரியா பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "திமுகவில் பெண்களுக்கு எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை. அப்படி இருந்தாலும், தலைமையின் கவனத்திற்கு உடனே கொண்டு செல்வதற்கான இடம் இருக்கிறது. உடனடியாக அதற்கு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுகிறது. கண்டிப்பாக மூடிமறைக்க மாட்டார்கள். பாஜக போன்று ஆடியோ, வீடியோ என கேம் விளையாடிக் கொண்டு இருக்கமாட்டார்கள்." என திமுக ஐடி விங் துணை செயலாளர் பத்மபிரியா, ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் எல்லா இடங்களில் நடக்கிறது. ஆனால், ஒரு கட்சியாக எவ்வளவு தூரம் அதற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என்பது முக்கியம். அந்தவகையில் திமுக சரியாகவே செயல்பட்டு வருகிறது என பத்மபிரியா தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் மாநில துணை செயலாளர் பத்மபிரியா, நமது ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார். அந்தப் பேட்டி வருமாறு:

English summary

“There is no problem for women in DMK. Even so, Action is taken immediately. DMK will not be playing audio and video games like BJP." DMK IT Wing Deputy Secretary Padmapriya said in an exclusive interview to One India Tamil.