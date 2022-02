Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இந்தியர்களை உடனடியாக வெளியேற்ற வேண்டிய அளவுக்கு டென்ஷன் இல்லை என உக்ரைனிலிருந்து சென்னை மாணவர் களநிலவரத்தை விளக்கியுள்ளார்.

Exclusive: இந்திய அரசிடம் இருந்து நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது ஒன்றுதான்.. உக்ரைனிலிருந்து சென்னை மாணவர்

இதுகுறித்து உக்ரைனில் உள்ள சென்னை மாணவர் கிரிதர் சொலாசா (Giridhar Solasa) ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்த பேட்டி, கேள்வி பதில் வடிவத்தில்:

தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் 2022: நாளை வாக்குப்பதிவு: 1 லட்சம் போலீஸ் பாதுகாப்பு

கே: உக்ரைனில் எந்த இடத்தில் இருக்கிறீர்கள், என்ன செய்கிறீர்கள், உங்களை பற்றி கூறுங்கள்

ப: நான் உக்ரைனில் முதலாமாண்டு மருத்துவம் படித்து வருகிறேன். வினிட்சா நேஷனல் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் படித்து வருகிறேன் (vinnitsa national medical university). நான் இருப்பதும் வினிட்சியாவில் இருக்கிறேன். என்னுடைய சொந்த ஊர் சென்னை மயிலாப்பூர்.

கே: உக்ரைன் எல்லையில் என்ன நடக்கிறது? போர் நடைபெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றனவா?

ப: ஒரு 2, 3 நாட்களாக போர் நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. எங்களுடைய பெற்றோரும் எங்களுடன் இருக்கிறார்கள். உக்ரைன் அரசும் போர் வரக் கூடாது என்பதற்காக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்கள். இரு தரப்பில் இருந்தும் பதற்றம் இருக்கிறது.

English summary

Exclusive: What happens in Ukraine? Here is the ground report of Chennai student who studies medicine in Ukraine.