விபூதியை தவிர்த்த சியான் விக்ரம்! இது ஒரு பிரச்சினையாங்க? ‘சைக்கோத்தனம்’ பொங்கியெழும் நெட்டிசன்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 'சியான் 61' படத்தின் பூஜையின் போது அர்ச்சகர் புரோகிதர் கொடுத்த விபூதியை நடிகர் விக்ரம் வேண்டாம் என மறுத்ததாக சமூக வலைதளங்களில் சர்ச்சை கிளம்பியுள்ள நிலையில், தற்போது இருக்கும் பிரச்சனைகளில் இதுதான் முக்கியமா எனவும், அது அவரது தனிப்பட்ட விருப்பம் என பலரும் நடிகர் விக்ரமுக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் விக்ரம். 1990-ல் வெளியான 'என் காதல் கண்மணி' படத்தின் மூலம் தமிழ்த் திரை ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானவர்.

செந்தில்குமார் MP செய்தது தேவையில்லாத சர்ச்சை? திராவிடமாடல் என்ன எகனாமிக் மாடலா? விடாத ப.சி.கார்த்தி

English summary

While there is a controversy on social media that actor Vikram refused the Vibhuti offered by the priest during the puja of the movie 'Chiyaan 61', many people are commenting in support of actor Vikram saying that this is the main issue in the current problems and that it is his personal choice.