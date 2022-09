அண்ணா பிறந்த நாள்.. சிறைவாசிகள் முன் விடுதலை.. இசுலாமியர்களுக்கு மட்டும் பாகுபாடு ஏன்? -வேல்முருகன்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அண்ணா பிறந்தநாளை ஒட்டி சிறைவாசிகள் முன் விடுதலை விவகாரத்தில் இசுலாமியர்களுக்கு மட்டும் பாகுபாடு ஏன்? என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் வினவியுள்ளார்.

இதனிடையே ராஜீவ் கொலை வழக்கில், 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறையில் உள்ள எஞ்சிய 6 தமிழர்களையும் விடுவிக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Why discrimination against only Muslims in the matter of prisoners release before Anna's birthday? Tamil Nadu Right to Life Party leader Velmurugan asked. Meanwhile, He has requested the release of the remaining 6 Tamils ,who have been in jail for more than 30 years in the Rajiv murder case.