வீட்டுக்கு வரும் கத்தார்.. தமிழக அமைச்சரின் “குட் நியூஸ்”! அரசு கேபிளில் கால்பந்து உலகக்கோப்பை ஃப்ரீ

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கத்தாரில் நடைபெற்று வரும் உலகக்கோப்பை கால்பந்தாட்ட தொடர் போட்டியை அரசு கேபிளில் இலவசமாக பார்க்க ஸ்போர்ட் 18 சேனலை கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தாமல் பார்க்கலாம் என அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அறிவித்து உள்ளார்.

ஆனால், இந்த உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரை தொலைக்காட்சியில் இலவசமாக பார்க்க முடியவில்லை என பலரும் வருத்தம் தெரிவித்து வந்தனர்.

உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரை இந்தியாவில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்வதற்கான உரிமத்தை வியாகாம் நிறுவனத்தின் ஸ்போர்ட்ஸ் 18 நிறுவனம் பெற்று இருக்கிறது.

கத்தார் உலகக்கோப்பை.. சாதித்த தமிழக ஸ்ட்ரீட் கால்பந்து அணி! வீராங்கனைகளை வாழ்த்திய முதலமைச்சர்

English summary

Minister Mano Thangaraj has announced that Sport 18 channel can be watched for free on government cable without paying any extra fee to watch the ongoing Fifa World Cup football series in Qatar.