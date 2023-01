தமிழக வாக்காளர் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? இன்று வெளியாகும் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்.. தேர்தல் ஆணையம் தகவல்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட உள்ளது. ஏற்கனவே கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. தற்போது புதிய வாக்காளர்கள் சேர்ப்பு மற்றும் திருத்தப் பணிகள் முடிவடைந்து இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளது. மாநில அளவிலான விவகரங்களை தமிழக தேர்தல் ஆணையர் சத்யபிரதா சாகு வெளியிட உள்ளார்.

ஜனவரி மாதம் 1-ம் தேதியை வாக்காளராக தகுதிப்படுத்தும் நாளாக கொண்டு வாக்காளர் பட்டியலை திருத்துவதற்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

அதற்கு வசதியாக கடந்த நவம்பர் 9ம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு வெளியிட்டார். அந்த வாக்காளர் பட்டியலில் 6 கோடியே 18 லட்சத்து 26 ஆயிரத்து 182 வாக்காளர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர்.

அவர்களில் 3.03 கோடி ஆண்களும், 3.14 கோடி பெண்களும், 7 ஆயிரத்து 758 மூன்றாம் பாலினத்தவரும் அடங்குவர். இதனைத் தொடர்ந்து வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா்களைச் சோ்ப்பது, விவரங்களைத் திருத்துவது, நீக்கம் செய்வது உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக ஒரு மாத காலம் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது.

இதற்காக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன. அதுமட்டுமல்லாமல் 17 வயது நிரம்பியவா்கள் வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்க்க விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்ததிருந்தது. அவா்களின் பெயர் 18 வயது பூா்த்தி அடைந்தவுடன் வாக்காளர் பட்டியலில் சோ்க்கப்பட்டுவிடும். அதேபோல் வாக்காளா் பட்டியலுடன் ஆதாா் எண்ணை இணைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்காக சிறப்பு விண்ணப்பமும் வெளியிடப்பட்டது.

தொடர்ந்து, டிசம்பர் 8 வரை வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள் நடைபெற்றன. வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்ப்பு, நீக்கம் உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக அளிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் பரிசீலனை செய்யப்பட்டன. இதன்பின்பு, இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் தயாா் செய்யும் பணிகள் கடந்த சில நாள்களாக நடந்தன.

இந்தப் பட்டியல் தயாரான நிலையில், இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்படவுள்ளது. மாநில அளவிலான வாக்காளர் எண்ணிக்கை விவரங்களை தமிழக தேர்தல் ஆணையர் சத்யபிரதா சாகு வெளியிட உள்ளார். அதேபோல் சென்னையில் மாநகராட்சி ஆணையரும், மற்ற மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆட்சியரும் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட உள்ளனர்.

