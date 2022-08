சென்னை கடலில் மூழ்கிய 3 பேரை மீட்ட மீனவர்கள்! கரைக்கு வந்தபோது சட்டென கவிழ்ந்த படகு.. பெண் பலி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை எண்ணூர் கடலில் ராட்சத அலையில் சிக்கி தண்ணீக்குள் இழுத்து செல்லப்பட்ட 3 பேரை மீனவர்கள் படகில் மீட்டு கரை திரும்பினர். அப்போது எதிர்பாரத விதமாக பைபர் படகு கவிழ்ந்தது. இருப்பினும் 3 பேரை மீனவர்கள் மீட்ட நிலையில் பெண் ஒருவர் பலியானது சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை எண்ணூரில் இன்று திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது. இதற்காக கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் மங்களம் பேட்டையை சேர்ந்த 400 பேர் வந்திருந்தனர். இன்று காலை திருமணம் நடந்தது.

இதையடுத்து திருமண விழாவுக்கு வந்தவர்கள் சென்னை கடற்கரைக்கு சென்றனர். சென்னை எண்ணூர் ராமகிருஷ்ணா கடற்கரைக்கு அவர்கள் சென்றனர்.

English summary

Fishermen rescued 3 people who were dragged into the water by a giant wave in Chennai's Ennore sea and returned to the shore. Then unexpectedly the boat overturned. However, while 3 people were rescued by the fishermen, one woman died causing tragedy.