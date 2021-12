ரோசய்யாவின் மறைவு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு - தமிழக ஆளுநர், முதல்வர் இரங்கல்

Chennai

சென்னை: தமிழக முன்னாள் ஆளுநர் ரோசய்யாவின் மறைவு தேசத்திற்கு பேரிழப்பு என்று தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். அரசியல் சட்ட மாண்புகள் குறித்து நன்கு அறிந்த ரோசய்யாவின் மறைவு பேரிழப்பு என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தனது இரங்கல் செய்தியில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழக முன்னாள் ஆளுநரும், ஆந்திர முன்னாள் முதல்வருமான ரோசய்யா காலமானார். அவருக்கு வயது 88. உடல்நலக் குறைவு காரணமாக ஹைதராபாத்தில் தனியார் மருத்துவமனையில் அவர் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலை அவரது உயிர் பிரிந்தது.

தமிழக முன்னாள் ஆளுநர் ரோசய்யா காலமானார்

கடந்த 2009 முதல் 2010 வரை ஒருங்கிணைந்த ஆந்திர மாநில முதல்வராகவும், 2010 முதல் 2016 வரை தமிழகத்தின் ஆளுநராகவும் பதவி வகித்திருக்கிறார். ரோசய்யாவின் மறைவிற்கு தமிழக அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

Former Governor of Tamil Nadu Rosaiah's demise is a disaster for the nation, says Governor of Tamil Nadu RN Expressed condolences. In his condolence message, Chief Minister MK Stalin described Rosaiah's death as a catastrophe.