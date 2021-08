"விரைவில் எல்லா கட்டணத்தை உயர்த்த போறங்க.. அதுக்கு தான் இந்த வெள்ளை அறிக்கை.." பாயும் ஜெயக்குமார்

Chennai

சென்னை: திமுக ஆட்சியில் பெறப்பட்ட கடனுக்கு அதிமுக ஆட்சியில் வட்டி கட்டியதாகத் தெரிவித்துள்ள முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், தமிழ்நாட்டின் கள நிலவரம் தெரியாமல் படித்துவிட்டு மட்டும் வந்து ஆட்சி செய்தால் சரியாக இருக்காது என்றும் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை குறித்து மக்கள் அறியும் வகையில் அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டார்.

அதிமுக ஆட்சியில் பல்வேறு குளறுபடிகள் நடந்துள்ளதாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டினார். இந்நிலையில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இதற்குப் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

