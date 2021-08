உளவுப் பிரிவு காவலரை காரில் கடத்திய கும்பல்; மிரட்டி "கூகுள் பே" மூலம் ரூ.1 லட்சம் பறிப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னையில் உளவுப்பிரிவு காவலரை காரில் கடத்தி சென்று மயக்க ஊசி்போட்டு, ஒரு லட்சம் பணம் பறித்த கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

சூளைமேடு பஜனை கோயில் தெருவில் வசிப்பவர் ரவி (45), டிஜிபி அலுவலகத்தில் உளவுப்பிரிவு தலைமை காவலராக பணியாற்றி வருகிறார். நேற்று தனது வீட்டிலிருந்து அலுவலகத்துக்கு பணிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார்.

அப்போது அவருக்கு தெரிந்த நபரான அஜய் விக்கி என்பவர், "காரில் லைட் ஹவுஸ் பக்கம் தான் செல்கிறேன்.. வாருங்கள்... உங்களை அங்கு விட்டு விடுகிறேன்.." என கூறியதால், காரில் ஏறியுள்ளார். கார் சிறிது தூரம் சென்றதும், காரில் மேலும் இரண்டு பேர் ஏறியுள்ளனர்.

English summary

Police are searching for a gang who abducted an intelligence police officer in a car in Chennai and injected him with a sedative and stole Rs 1 lakh.