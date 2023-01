கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு:அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலில் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆய்வு.. அதிரடி திருப்பம்

Chennai

சென்னை: கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் பிறழ் சாட்சியாக சுவாதி மாறிய நிலையில் அவர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு தொடர்பான குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் தற்போது குழப்பம் நிலவும் நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இன்று திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலுக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர். கோவிலில் கோகுல்ராஜ்-சுவாதி அமர்ந்து பேசிய இடங்கள், சிசிடிவி கேமராக்களை நீதிபதிகள் ஆய்வு செய்தனர். இதன்மூலம் இந்த வழக்கு முக்கிய கட்டத்தை எட்டி உள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டம் ஓமலூரை சேர்ந்தவர், கோகுல்ராஜ். பொறியியல் படித்து வந்தார். இவரும் சுவாதி என்பவரும் பழகி வந்தனர். இருவரும் வெவ்வேறு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள். கடந்த 2015ல் ஜூன் மாதம் திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலுக்கு கோகுல் ராஜ், சுவாதி ஆகியோர் சென்றனர்.

அதன்பிறகு கோகுல்ராஜ் வீடு திரும்பவில்லை. கோகுல்ராஜ் கோவிலில் இருந்து கடத்தி கொலை செய்யப்பட்டார். கிழக்கு தொட்டிபாளையம் தண்டவாளம் அருகே அவரது உடல் கிடந்தது. இது ஆணவக்கொலை என கூறப்பட்டது. இதனால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

A charge of contempt of court has been registered against Swati as he has become a perjured witness in the Gokulraj murder case. Amid confusion in this case, the judges of the Madras High Court visited the Tiruchengode Arthanareeswarar temple today and inspected it. The judges examined the CCTV cameras where Gokulraj-Swathi sat and talked in the temple. This case has reached a important stage.