ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வி பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. பள்ளி கல்விதுறை வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : ஆசிரியர்களுக்கு சூப்பர் அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வி இயக்குனரகம். ரூ.6 லட்சம் முதல் ரூ.14 லட்சம் வரை ஆசிரியர்களுக்கு கடன் உதவி வழங்கப்படும் என்றும் ஆசிரியர்கள் திருமணம் செய்யவும், புதிய பைக், கார் வாங்கவும் கடன் உதவி அளிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தின் முதல்வராக ஸ்டாலின் பதவியேற்ற பிறகு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். குறிப்பாக ஆட்சிக்கு வந்த உடனேயே 4000 ரூபாய் கொரோனா நிவாரணம் அளிக்கப்படும் என்று அறிவித்தார். அதன்படியே நிவாரணமும் இரண்டு தவணைகளாக அளித்தார்.

இதேபோல் மகளிர் மற்றும் திருநங்கைகள் அரசு டவுன் பஸ்களில் இலவச பயணம் செய்யலாம் என்று அறிவித்தார். அந்த திட்டமும் அமலில் தற்போது உள்ளது. ஆவின் பால் விலையும் லிட்டருக்கு 3 ரூபாய் வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

It has been announced that loan assistance ranging from Rs 6 lakh to Rs 14 lakh will be provided to teachers. According to a circular issued by the Associate Director of School Education, teachers will be given loan assistance to get married and buy a new bike or car.