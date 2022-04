அமவுண்ட் திருடும் ஆண்டிவைரஸ் ஆப்கள்! அதிரடியாய் நீக்கிய கூகுள்! எதுக்கும் உங்க போனை செக் பண்ணிக்கங்க

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பயனர்களின் செல்போன்களுக்கு மால்வேரை டெலிவரி செய்த 6 போலி ஆண்டிவைரஸ் ஆப்களை ப்ளே ஸ்டோரிலிருந்து கூகுள் நீக்கியுள்ள நிலையில், பயனர்கள் கண்டிப்பாக பதிவிறக்குவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் ஹேக்கர்கள் போலி ஆண்டி வைரஸ் ஆப்களை உருவாக்கியுள்ளனர் என்று பாதுகாப்பு நிறுவனமான செக் பாயிண்ட் கூறியுள்ளது.

இன்றைய உலகில் கை இல்லாமல் கூட இருந்து விடலாம் ஆனால் கையில் செல்போன் இல்லாமல் ஒரு மணி நேரம் கூட இருக்க முடியாது என்ற நிலையில் தான் பலரும் உள்ளனர். அந்த அளவுக்கு செல்போன் நம்மை ஆக்கிரமித்துள்ளது.

காலையில் எழுந்திருக்க அலாரம் முதல் இரவு தூங்க இளையராஜா பாடல்கள் வரை வாழ்வின் ஒரு அங்கமாகவே மாறியுள்ளன ஆண்ட்ராய்டு போன்கள். இதற்காக நூற்றுக்கணக்கான ஆப்கள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன.

English summary

Security firm Checkpoint says hackers have created fake anti-virus apps in the hope that users will definitely download them, as Google has removed six fake antivirus apps that delivered malware to users' cell phones from the Play Store.