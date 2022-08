அடுத்த அதிர்ச்சி.. தமிழகத்தில் 10 மடங்கு வரை கட்டண உயர்வு! 10 போக்குவரத்து துறை சேவைகளில் அமல்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் சொத்து வரி, மின்கட்டண உயர்வை தொடர்ந்து போக்குவரத்து சேவைகளுக்கான பல்வேறு கட்டணங்களை 10 மடங்கு வரை உயர்த்த தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதுதொடர்பான அறிவிப்பு இன்னும் சில நாட்களில் வெளியாகலாம் என தகவல் வெளியாகி வருகின்றன.

தமிழகத்தில் சொத்து வரி மற்றும் மின்கட்டண உயர்த்தப்படுவதாக சமீபத்தில் திமுக அரசு அறிவித்தது. இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இருப்பினும் பொதுமக்களை பாதிக்காத வகையில் கட்டண உயர்வு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என திமுக அரசு கூறியது.

அதோடு மட்டுமின்றி மத்திய அரசின் வலியுறுத்தலின் பேரில் தான் இந்த கட்டண உயர்வை அறிவிக்க வேண்டிய சூழலுக்கு மாநில அரசு தள்ளப்பட்டு இருப்பதாக அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து விளக்கம் அளித்தனர். இதற்கு பாஜக கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

English summary

Following the increase in property tax and electricity charges in Tamil Nadu, the government of Tamil Nadu has decided to increase various charges for transport services up to 10 times. There are reports that the announcement in this regard may be released in a few days.