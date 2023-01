மாநில அரசு உரையில்.. ஆளுநர் புள்ளி, கமா கூட சேர்க்க முடியாது.. லோக்சபா முன்னாள் செயலாளர் விளக்கம்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, நேற்று சட்டமன்றக் கூட்டத்தில், அரசு தயாரித்த உரையின் சில பகுதிகளை தான் உரையாற்றும்போது தவிர்த்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், "மாநில அரசு தயாரித்த உரையை மாற்றி வாசிப்பதற்கு ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இல்லை. ஆளுநரால், உரையில் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப், கமா கூட சேர்க்க முடியாது." என லோக்சபாவின் முன்னாள் பொதுச் செயலர் பி.டி.டி. ஆச்சாரி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நேற்று வரலாறு இதுவரை கண்டிராத சம்பவங்கள் நடைபெற்றன. ஆளுநர் பேசிய உரையை அவைக்குறிப்பில் ஏற்றக்கூடாது என முதலமைச்சரே தீர்மானம் கொண்டு வந்தார், தேசிய கீதத்திற்கு முன்னதாகவே ஆளுநர் எழுந்து அவையிலிருந்து வெளியேறினார். இதற்கெல்லாம் மூல காரணமாக அமைந்தது, ஆளுநர் தனது உரையில் சில பகுதிகளை வாசிக்காமல் விட்டதே.

தமிழ்நாடு அரசால் தயாரித்து அனுப்பப்பட்ட உரையில் சில பகுதிகளை வாசிக்காமல் தவிர்த்த ஆளுநர் ரவி, சில பகுதிகளை சொந்தமாக சேர்த்து உரையாற்றினார். ஆளுநர் உரை முடிந்த பிறகு வழக்கத்திற்கு மாறாக, எழுந்து உரையாற்றினார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ரவி உரையின் போது ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்திருந்தால்.. ஆர்.எஸ். பாரதி கேள்வி

English summary

Former Secretary-General of Lok Sabha, P D T Achary remark on Governor RN Ravi skipped text in TN assembly. Achary said that, "Governor had no business to deviate from the prepared text. Governor cannot add even a full stop or comma to the text."