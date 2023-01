ஆளுநர் இருக்கும்போதே அதிரடி தீர்மானம் கொண்டு வந்த முதல்வர்.. திடீரென வெளியேறிய ரவி.. அனல் பறந்த அவை

Chennai

சென்னை: 2023ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழக சட்டசபையின் முதல் கூட்டத் தொடரில் பங்கேற்ற ஆளுநர் ரவி, முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த பரபரப்பு தீர்மானத்தால் கோபமுடன் பாதியிலேயே வெளியேறினார்.

சபை நடவடிக்கை முடிவதற்கு முன்னரே ஆளுநர் ரவி வெளியேறிய நிகழ்வால் சட்டசபையில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அரசு தயாரித்துக் கொடுத்த உரையை ஆளுநர் முழுமையாக படிக்கவில்லை என குற்றஞ்சாட்டிய முதலமைச்சர் ஸ்டலின், இதற்காக கண்டனம் தெரிவித்ததோடு அச்சிடப்பட்ட உரை மட்டுமே அவைக்குறிப்பில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தையும் நிறைவேற்றினார்.

அரசு எழுதி கொடுத்ததை வாசிக்காமல் தவிர்த்த ஆளுநர் ரவி.. என்னென்ன வார்த்தைகள் தெரியுமா? லிஸ்ட்

