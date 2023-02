இந்தியா வளர்ந்த நாடு.. 2047ல் நாம்தான் "வல்லரசு".. என்சிசி மாணவர்களுடன் ஆளுநர் ரவி பேச்சு

மாணவர்களாகிய நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த துறையை தேர்ந்தெடுங்கள் அதில் சிறந்து விளங்குவதன் மூலம் நாட்டையும் நம்மால் உயர்த்த முடியும் என்று ஆளுநர் ரவி கூறியுள்ளார்.

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: எதிர் வரும் 2047ம் ஆண்டில் அதாவது நாம் 100வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் வகையில் இந்தியா வல்லரசு நாடாக மாறியிருக்கும் என்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கூறியுள்ளார்.

டெல்லியில் நடைபெற்ற குடியரசு தின அணிவகுப்பதில் பங்கேற்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தேசிய மாணவர் படை மற்றும் நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்களுடன் ஆளுநர் கலந்துரையாடினார். இந்த நிகழ்ச்சி இன்று ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்றது. அப்போது மாணவர்கள் தங்களுடைய அனுபவங்களை ஆளுநருடன் பகிர்ந்துகொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து அவர் மாணவர்களிடையே பேசும்போது வல்லரசு இந்தியா பற்றி கூறியள்ளார். அவர் மேலும் பேசியதாவது, "தேசிய தலைநகரில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பது என்பது பெருமையான விஷயம்.

நமது மாநிலத்தில் சுமார் 4 லட்சம் தேசியப்படை மாணவர்கள் இருக்கின்றனர். ஆனால் இதில் அனைவரும் குடியரசு தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க முடியாது. அந்த வகையில் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அதனை சிறப்பித்த மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். தேசிய மாணவர் படை மூலமாக நம்முடைய கூட்டு மனப்பான்மை வளரும். இதனால் நம்மால் ஏராளமான விஷயங்களை சாதிக்க முடியும். நம்மால் முடியாதது என்று எதுவும் கிடையாது.

தொடரும் ஆளுநர் - அரசு மோதல்! புதிய கல்விக்கொள்கையே “பெஸ்ட்”.. எதிர்ப்பவர்களை விமர்சித்த ஆர்என் ரவி

English summary

Governor RN Ravi has said that in the upcoming year 2047, when we celebrate the 100th Independence Day, India will have become a superpower.