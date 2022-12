சென்னை மக்களே.. இதையெல்லாம் செய்ய கூடாது.. வார்னிங்! அதி தீவிர புயலாக கரையை கடக்கிறது மாண்டஸ்

Chennai

சென்னை: மண்டாஸ் புயல் அதி தீவிர புயலாக வலுப்பெற்றுள்ள நிலையில் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிற்கும் மாமல்லபுரத்துக்கும் இடையே கரையை கடக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கனமழை எச்சரிக்கை மற்றும் சூறாவளி காற்று வீசும் என்பதால் புயல் கரையைக் கடக்கும் நேரத்தில் மக்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகளை சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்திற்கு வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த அக்டோபர் மாத இறுதியில் தொடங்கியது. பருவமழை தொடங்கியதும் தமிழகம் முழுவதும் நல்ல மழை பெய்தது.

தொடகத்திலேயே நல்ல மழை பெய்தாலும் அடுத்தடுத்த நாட்களில் மழை குறைந்துவிட்டது. குறிப்பாக நவம்பர் பிற்பகுதியில் மழை குறைந்து வறண்ட வானிலை நிலவியது.

மாண்டஸ் புயல்..ரெட் அலர்ட்.. தலைமைச் செயலர் அவசர ஆலோசனை..பறந்த உத்தரவு

English summary

Cyclone Mandas is predicted to make landfall between Sriharikota and Mamallapuram in Andhra Pradesh as Cyclone Mandas has strengthened into a very severe cyclonic storm. The Chennai Corporation has issued a warning of heavy rains and cyclonic winds to follow during the storm's landfall.