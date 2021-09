நீட் விலக்கு சாத்தியமா? தமிழ்நாடு பாணியில் பிரதமர் மோடியே எதிர்த்துள்ளார்.. வரலாறு என்ன?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: 2012ல் குஜராத் முதல்வராக இருந்த போது இன்றைய பிரதமர் மோடி நீட் தேர்வை எதிர்த்தவர் தான்... ஆனால் 2014 ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்னர் அப்படியே நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டார். இந்நிலையில் 2012 ல் நீட் தேர்வு மசோதாவை கடுமையாக எதிர்த்த மாநிலங்களில் முக்கியமானது குஜராத், தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்கள் தான் .

கல்வி பொதுப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளதால் நீட் தேர்வை ரத்து செய்வது என்பது மத்திய அரசு நினைத்தால் தான் சாத்தியம் என்பதும் மறுக்க முடியாத உண்மை.

நீட் தேர்வில் தமிழகத்திற்கு விலக்கு அளித்தால் வரிசையாக ஒவ்வொரு மாநிலமும் விலக்கு கேட்கும் என்பதால் அதை அவ்வளவு எளிதில் மத்திய அரசு ஒப்புக்கொள்ளாது என்பது நிஜமான உண்மை.

English summary

those bashing Tamil Nadu Government on its stand against NEET, do read, this was the stand of Gujarat Government led by then CM Narendra Modi in 2012. Gujarat also opposed NEET.